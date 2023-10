Taxas de juros deixam gasolina e IBC-Br de lado e sobem com dólar e exterior na abertura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 10:09 Para compartilhar:

Os juros futuros operam em alta na manhã desta sexta-feira, 20, acompanhando o movimento do dólar e o fortalecimento dos rendimentos dos T-bonds de 30 anos, apesar do recuo das taxas de Treasuries mais curtas, da queda maior do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de agosto e do corte no preço da gasolina.

Há pouco, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, descartou a possibilidade de cortes nos juros dos Estados Unidos antes de meados de 2024.

Às 9h16, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia para máxima de 11,230%, de 11,175%, e o para janeiro de 2027 subia a 11,410%, de 11,339% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2029 avançava para 11,770%, de 11,714% ontem no ajuste.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias