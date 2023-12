Taxas de juros caem com dólar e Treasuries; liquidez é reduzida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 10:08 Para compartilhar:

Os juros futuros sintonizam nos rendimentos dos Treasuries e no dólar na primeira hora de sessão desta sexta-feira, 22, com giro fraco de negócios. Em ambiente de liquidez reduzida, fluxos pontuais intensificam as oscilações.

Às 9h38, as taxas estavam nas mínimas: para janeiro de 2025 a 10,030%, de 10,057% ontem no ajuste; janeiro de 2027 a 9,685%, de 9,700% ontem no ajuste; e janeiro de 2029 a 10,070%, de 10,094% ontem no ajuste.

O juro da T-note de 10 anos caía a 3,848% no horário acima.

Os investidores aguardam a divulgação do índice PCE de novembro nos Estados Unidos, às 10h30.

