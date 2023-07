Taxas de juros caem com dólar e em meio à recuo nas expectativas de inflação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 10:37 Compartilhe

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 31, acompanhando o movimento do dólar. Além disso, é positivo o fato de o Boletim Focus trazer recuo nas expectativas de inflação para 2023 e 2024, o que corrobora para um cenário favorável para corte da Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na próxima quarta-feira. No mercado, a maioria das casas consultadas (70%) mantém a estimativa de um corte inicial de 0,25 ponto porcentual, segundo o Projeções Broadcast. Às 9h27, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 recuava para 12,570%, de 12,611% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 10,60%, de 10,64%, e o para janeiro de 2027 caía para 10,16%, de 10,20% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2029 tinha mínima de 10,56%, de 10,60%. O dólar à vista caía 0,23%, R$ 4,7200.

