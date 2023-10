Taxas de juros adotam viés de baixa após dado de serviços abaixo do esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 9:36 Para compartilhar:

Os juros futuros operam com viés de baixa na manhã desta terça-feira, 17, após o volume de serviços ter caído 0,9% em agosto, ficando abaixo do piso das estimativas (-0,8%), mas o movimento é limitado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante o real. Às 9h13, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 apontava 10,875%, de 10,912%, e o para janeiro de 2027 recuava para 10,850%, de 10,880% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 exibia taxa de 11,290%, de 11,326% no ajuste de segunda-feira, 16.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias