Taxas de juros acompanham máximas do dólar e acentuam alta

Os juros futuros renovam máximas e acentuam a alta na manhã desta sexta-feira, 21, acompanhando o movimento do dólar ante o real, que subia para R$ 5,70. O movimento vai na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries e dá continuidade à alta da véspera em ajuste pós-Copom. A liquidez, no entanto, ainda é reduzida, num dia de agenda fraca.

Às 9h21 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 tinha máxima de 14,885%, de 14,878% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para máxima de 14,725%, de 14,653%, e o para janeiro de 2029 subia para 14,485%, de 14,411% no ajuste de quinta-feira, 20.