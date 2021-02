Taxar mais ricos para financiar programas sociais pode elevar PIB em 2,4%, diz estudo

Um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo (Made-USP) apontou que aumentar impostos do 1% dos mais ricos para transferir R$ 125 por mês para os 30% mais pobres pode aumentar 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). As informações são do iG.

Os pesquisadores do estudo identificaram no estudo que os 10% dos mais pobres gastam 87% de sua renda com consumo, enquanto o 1% dos mais ricos só gastam 24%.

O estudo também identificou o efeito do auxílio emergencial nos mais pobres e identificou que cada R$ 100 pagos pelo programa gerou um aumento de R$ 140 na renda.

Laura Carvalho, professora da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo) e uma das autoras do estudo disse que o fim do auxílio emergencial pode aumentar a desigualdade e prejudicar a recuperação da economia.

Veja também