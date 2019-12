Taxa Ptax fecha com câmbio aos R$ 4,0813, com alta de 0,14%

O Banco Central informou que a taxa Ptax desta terça-feira, 24 de dezembro, fechou a cotada aos R$ 4,0813, com alta de 0,14% sobre a taxa da segunda-feira (R$ 4,0757).

Na coleta para a Ptax feita às 10h35, a taxa ficou em R$ 4,0800.

Na tomada das 11h10, o valor foi de R$ 4,0825.

Devido ao feriado de Natal, que reduziu o expediente bancário, o BC fez nesta terça-feira apenas duas coletas de preços no mercado, e não quatro, como ocorre ao longo do ano.

Com a B3 fechada, a liquidez no mercado à vista de câmbio foi drasticamente reduzida, com operações concentradas em negócios de última hora das empresas.