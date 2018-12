Taxa neutra de juros da zona do euro está provavelmente abaixo de zero, diz BCE

Economistas do Banco Central Europeu (BCE) avaliam que a chamada taxa neutra de juros – que, por definição, não impulsiona nem desacelera o crescimento – provavelmente está abaixo de zero na zona do euro e deverá cair ainda mais, segundo relatório publicado nesta quarta-feira.

O documento do BCE sugere que a instituição precisará elevar seus juros básicos de forma apenas modesta no futuro, para manter a inflação sob controle, e poderá ter dificuldades de reduzir as taxas com mais agressividade durante possíveis períodos de arrefecimento econômico.

Na semana passada, o BCE confirmou o fim de seu gigantesco programa de compras de ativos, o chamado QE, preparando o terreno para elevar juros mais adiante. Atualmente, as taxas de refinanciamento e de depósitos do BCE são de 0% e -0,4%, respectivamente.

Investidores preveem que o BCE começará a elevar os juros de curto prazo mais no fim do ano que vem, em meio a sinais recentes de desaceleração da economia da zona do euro e a hipótese de o Reino Unido deixar a União Europeia sem um acordo de Brexit, o que tenderia a causar tensões comerciais. Fonte: Dow Jones Newswires.