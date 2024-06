Taxa de suicídio entre jovens na Itália é a mais alta desde 2015

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 JUN (ANSA) – Um relatório do Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) da Itália informou que a taxa de mortalidade no país por suicídio está aumentando, especialmente entre pessoas com menos de 50 anos de idade.

O estudo indicou que essa faixa etária corresponde por 0,4 mortes por 10 mil habitantes, quantidade que não era registrada em território italiano desde 2015.

O número preocupa as autoridades do país, pois a Sociedade Italiana de Psiquiatria (SIP) revelou que somente nos três anos de pandemia houve um aumento de 30% nos diagnósticos de transtornos mentais. Já o sintomas depressivos na população quintuplicaram na Itália, envolvendo uma em cada três pessoas.

A mesma fonte acrescenta que o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos, com 46 mil tirando a própria vida todos os anos.

Em outro levantamento, a Federação Italiana de Médicos Pediátricos diz que houve um aumento de 75% nas tentativas de suicídio entre 2021 e 2022. (ANSA).