Taxa de ocupação na Itália atinge máxima histórica

ROMA, 09 JAN (ANSA) – A taxa de ocupação na Itália atingiu 59,4% em novembro de 2019, alta de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, e chegou ao maior valor desde o início da série histórica, em 1977.

Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que apontou também que o número de pessoas com emprego no país era de 23,486 milhões em novembro do ano passado.

O crescimento foi puxado sobretudo pelas mulheres (+35 mil ocupadas) e pelos cidadãos entre 25 e 34 anos (+34 mil). O índice de inatividade (quem não tem nem procura trabalho) sofreu queda de 0,2 ponto e ficou em 34%, menor valor da série histórica.

Já a taxa de desemprego se manteve estável em 9,7%, completando seis meses seguidos abaixo dos 10%. Por outro lado, o índice entre jovens de 15 a 24 anos subiu 0,4 ponto e chegou a 28,6%.

