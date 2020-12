Taxa de ocupação de leitos de UTI na rede SUS do Rio mantém-se em 92%

A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) no município do Rio de Janeiro para pacientes com a covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) mantém-se em 92%, informou hoje (25) a Secretaria Municipal de Saúde. A rede inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais.

Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 87%. A rede SUS na capital fluminense tem 1.317 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 634 em UTI.

A rede municipal tem 923 leitos para covid-19, dos quais 293 são de UTI.

Ainda de acordo com a secretaria, as unidades da rede municipal registram 590 pacientes internados, sendo 280 em UTI.

Segundo a prefeitura, as pessoas que aguardam leitos de UTI estão sendo assistidas em leitos das unidades da rede, com o uso de monitores e respiradores.

No momento, 196 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 92 para leitos de UTI covid, informou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

