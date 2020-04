Taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS no Rio chega a 88,45%

A prefeitura do Rio de Janeiro informou, hoje (16), que a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), que inclui as unidades municipais, estaduais e federais em toda a capital fluminense, é de 88,45%.

A Secretaria municipal de Saúde destaca que esse percentual engloba pacientes com diferentes doenças e vítimas de infartos, de acidente vascular cerebral, entre outras emergências, e não apenas os infectados pelo novo coronavírus (covid-19).

Estão internadas 203 pessoas na UTI da rede SUS com suspeita ou confirmação da covid-19.

O percentual de 88,45% significa que 548 leitos de UTI estão ocupados com pacientes de várias doenças do total de 619 leitos de UTI disponíveis na rede SUS na cidade do Rio.

O estado do Rio de Janeiro registrou 333 novos casos da covid-19 e 41 mortes, nas últimas 24 horas. Com os dados mais recentes, o estado totaliza 3.743 casos e 265 óbitos por infecção pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados nessa quarta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Há ainda 114 óbitos em investigação.