Taxa de informalidade é de 39,2% da população ocupada no trimestre até junho, afirma IBGE

O Brasil registrou uma taxa de informalidade de 39,20% no mercado de trabalho no trimestre até junho. O Brasil alcançou 38,734 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE). Em um trimestre, mais 616 mil pessoas passaram a atuar como trabalhadores informais. Foram geradas 1,085 milhão de vagas no período.

Massa de salários

A massa de salários em circulação na economia aumentou em R$ 18,986 bilhões no período de um ano, para R$ 284,148 bilhões, uma alta de 7,20% no trimestre encerrado em junho ante o trimestre terminado em junho de 2022, segundo o IBGE. Na comparação com o trimestre terminado em maio, a massa de renda real subiu 1,0%, com R$ 2,818 bilhões a mais.

