Taxa de hipoteca residencial nos EUA cai para 6,43%, a mais baixa desde maio de 2023

A taxa de juros sobre o tipo mais comum de hipoteca residencial nos Estados Unidos caiu na semana passada para 6,47%, o nível mais baixo registrado desde maio de 2023, conforme a empresa de empréstimos Freddie Mac. Ao mesmo tempo, as vendas de residências permanecem no menor nível em 30 anos, segundo dados de 2023. Especialistas acreditam que a queda nas taxas pode ajudar a reaquecer o mercado imobiliário.

“As taxas caíram um pouco, então de repente tivemos um surto de atividade. Eu acho que muitas pessoas viram isso como uma oportunidade”, observou MJ Agostini, uma agente imobiliário.

Os juros de hipoteca dobraram desde que o Federal Reserve iniciou em março de 2022 uma sequência de aperto monetário para controlar a inflação acumulada com os efeitos da pandemia. Desde então, o número de casas a venda aumentou, mas permanece abaixo das médias históricas.

As taxas de hipoteca não estão diretamente ligadas às ações do Fed, mas elas tendem a seguir o Treasuries de 10 anos, que oscilam com base nas expectativas para a economia. Os rendimentos caíram neste mês em meio a temores de uma desaceleração nos EUA que provocou uma venda global no mercado. Os investidores também aumentaram as apostas de que o Fed cortará as taxas de juros, começando no próximo mês.

*Com informações da Dow Jones Newswires