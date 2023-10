Taxa de emprego e utilização da força de trabalho nos países da OCDE atingem máximas históricas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2023 - 11:29 Compartilhe

A taxa de emprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 70,1% no segundo trimestre de 2023, o maior nível já registrado desde o início da série, que acompanha o desenvolvimento do emprego nos países-membros desde 2005. De acordo com relatório divulgado nesta quinta-feira, 12, a organização também registrou recorde na utilização da força de trabalho nos países, que ficou em 73,7%.

Em agosto, a OCDE disse que a taxa de desemprego se manteve na mínima histórica de 4,8%. Já na União Europeia, a taxa ficou em 5,9%, e na zona do euro em 6,4%.

De acordo com o relatório, foram reportados recordes de emprego e utilização da força de trabalho em 19 dos 38 países da OCDE.

No índice de desemprego, porém, foi registrado aumento entre trabalhadores com idade entre 15 e 24 anos, sobretudo entre homens.

