Taxa de desemprego na Itália sobe para 7,6% em julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2023 - 8:01 Compartilhe

ROMA, 31 AGO (ANSA) – A taxa de desemprego na Itália subiu para 7,6% em julho, alta de 0,2 ponto percentual em relação a junho, interrompendo uma tendência de queda vista desde o início de 2023.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (31) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que diz também que o índice de desocupação entre os jovens de 15 a 24 anos caiu 0,2 ponto, para 22,1%.

Já a taxa de inatividade na população permaneceu estável em 33,5%, enquanto o nível de ocupação caiu 0,2 ponto, para 61,3%.

Com isso, o número de pessoas empregadas na Itália no fim de julho era de 23,513 milhões, alta de 362 mil unidades na comparação com igual período do ano passado, mas queda de 73 mil em relação a junho. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias