Taxa de desemprego na Itália sobe para 7,4% em setembro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/11/2023 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 NOV (ANSA) – A taxa de desemprego na Itália subiu para 7,4% em setembro, alta de 0,1 ponto percentual em relação a agosto, quando o índice havia alcançado o menor valor em 14 anos.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que diz também que o nível de desocupação entre os jovens de 15 a 24 anos caiu 0,1 ponto, para 21,9%.

Já a taxa de inatividade na população diminuiu para 33,2% (-0,2 ponto), enquanto o índice de ocupação subiu para 61,7% (+0,1).

O número de pessoas ocupadas na Itália em setembro teve aumento de 42 mil unidades sobre agosto e de 512 mil em relação ao mesmo período do ano passado, uma vez que o aumento do desemprego se explica mais pela queda da inatividade.

Segundo o Istat, esses resultados são uma “síntese do crescimento [do emprego] observado entre os homens, os contratados de forma permanente, os autônomos, os menores de 35 anos e os maiores de 50, de um lado, e da queda entre as mulheres, os trabalhadores temporários e a faixa de 35 a 49 anos, de outro”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias