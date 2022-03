Taxa de desemprego na Itália cai para 8,8% em janeiro

ROMA, 3 MAR (ANSA) – A taxa de desemprego na Itália caiu para 8,8% em janeiro, uma redução de 0,2 ponto percentual na comparação com dezembro e de 1,5% quando comparado a janeiro do ano passado, informou o Instituto Nacional de Estatística (Istat) nesta quinta-feira (3).

Já a taxa de ocupação permaneceu estável em 59,2% e os desempregados somam 2,1 milhões de pessoas, uma queda de 51 mil na comparação com dezembro e de 326 mil com janeiro de 2021.

Também houve uma retração no desemprego entre os mais jovens, de 15 a 24 anos, uma das faixas etárias mais afetadas pela crise econômica. O índice caiu para 25,3%, redução de 1,3 ponto percentual em relação a dezembro e de 8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a taxa de ocupação é de 18,9%, um aumento e 3% na comparação com janeiro de 2021.

O crescimento foi registrado em todas as faixas etárias, sendo a maior alta entre pessoas de 25 a 34 anos (+4,5%).

Em janeiro de 2022, as pessoas ocupadas somaram 22,8 milhões, uma leve queda de sete mil na comparação com dezembro, mas uma alta de 729 mil quando analisado o mês de janeiro de 2021.

A economia italiana vem indicando uma recuperação constante dos efeitos provocados pela pandemia de Covid-19. (ANSA).

