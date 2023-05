Taxa de desemprego na Itália cai para 7,8% em março

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 3 MAI (ANSA) – A taxa de desemprego na Itália fechou o mês de março em 7,8%, queda de 0,1 ponto percentual na comparação com fevereiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Já entre os jovens de 15 a 24 anos, o índice também caiu 0,1 ponto, chegando a 22,3%.

Ainda de acordo com o Istat, a taxa de inatividade na população e o nível de ocupação permaneceram estáveis em 33,8% e 60,9%, respectivamente.

Com isso, o número de pessoas empregadas na Itália no fim de março era de 23,349 milhões, alta de 22 mil unidades (+0,1%) em relação a fevereiro e de 297 mil (+1,3%) na comparação com igual período do ano passado. (ANSA).

