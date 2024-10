Taxa de desemprego juvenil na China cai para 17,6% em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 7:20 Para compartilhar:

A taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos na China ficou em 17,6% em setembro ante o pico de 18,8% em agosto, quando milhões de graduados universitários entraram no mercado de trabalho, segundo dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês) nesta terça-feira, 22.

A taxa ainda elevada ressalta tensões no mercado de trabalho da China e está de acordo com a tendência indicada por números divulgados na semana passada, que mostraram que o desemprego geral ficou em 5,1% em setembro, em comparação com 5,3% de agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.