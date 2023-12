Taxa de desemprego do Reino Unido se mantém em 4,2% no trimestre até outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 7:03 Para compartilhar:

A taxa de desemprego do Reino Unido ficou em 4,2% no trimestre até outubro, inalterada em relação ao patamar dos três meses até setembro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 12, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou avanço anual de 7,3% no trimestre até outubro, desacelerando ante o ganho de 7,8% registrado no trimestre até setembro. O consenso do WSJ era de alta um pouco maior, de 7,4%.

