Taxa de desemprego da zona do euro se mantém em 6,5% em fevereiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/04/2024 - 7:14 Para compartilhar:

A taxa de desemprego da zona do euro ficou em 6,5% em fevereiro, repetindo o nível de janeiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira, 3, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O dado de janeiro foi revisado para cima, de 6,4% originalmente. Analistas consultados pela FactSet previam que a taxa continuaria em 6,4% em fevereiro. A Eurostat calcula que havia 11,102 milhões de desempregados na zona do euro em fevereiro. Em relação a janeiro, o número de pessoas sem emprego na região teve aumento de 17 mil.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias