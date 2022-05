Taxa de abandono escolar no ensino médio mais que dobra na rede pública em 2021

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [Inep] nesta quinta-feira (19) mostram um número alarmante envolvendo a taxa de abandono escolar no Ensino Médio na rede pública. O número de estudantes que deixaram instituições mais que dobrou, saindo de 2,3% em 2020 para 5% em 2021. As informações são da TV Globo e do G1.

Os números revelados fazem parte dos resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica 2021. A pesquisa ainda mostra que a taxa de abandono escolar no ensino fundamental também aumento na rede pública, saindo de 1% para 1,2%. Na rede particular, porém, não houve aumento.





O levantamento ainda aponta que a região Norte foi a que mais contou com o abandono de alunos, com uma taxa de 10,1%. No ensino fundamental, a região teve 2,5% de taxa de abandono escolar.

O Censo Escolar é a principal pesquisa feita pelo governo federal sobre a educação no Brasil, coordenado pelo Inep com ajuda de secretarias municipais e estaduais de educação, servindo de base para o repasse de recursos.

O levantamento ainda mostrou que a taxa de aprovação dos primeiros anos do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) caiu de 98,9% para 97,6%. No ensino médio, a queda foi ainda maior, de 95% para 90,8% nos últimos dois anos.