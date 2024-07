Taxa contra super-ricos já tem adesão de muitos países, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2024 - 22:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 28 JUL (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste domingo (28), em rede nacional de rádio e televisão, que a proposta apresentada pelo Brasil para taxar os chamados super-ricos tem “adesão de vários países”.

Durante o discurso de sete minutos, o mandatário fez um balanço das ações de seu governo e destacou que o “mundo passará pelo Brasil” no restante de 2024 e em 2025, com as cúpulas de líderes do G20 e do Brics e a COP30.

“Para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super-ricos, que já conta com adesão de vários países. Ano que vem, vamos sediar a reunião do Brics e receberemos a conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Chegou a hora de trazer o debate sobre o futuro do planeta para o coração da Amazônia”, disse.

Lula também prometeu colocar “no centro do debate internacional” a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, aberta para adesões na semana passada e que será lançada oficialmente em novembro. (ANSA).