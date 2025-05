Taxa anual do CPI da zona do euro se mantém em 2,2% em abril e fica acima do previsto

Logo compartilhamento linkedin Logo compartilhamento whatsapp Logo compartilhamento telegram Logo Compartilhar E-mail A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro permaneceu em 2,2% em abril, repetindo o nível de março, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 2, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de abril ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,1%. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,7% em abril, ganhando força em relação à alta de 2,4% de março e também superando o consenso da FactSet, de avanço de 2,5%.