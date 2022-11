Taxa anual do CPI da zona do euro atinge recorde de 10,6% em outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2022 - 7:56 Compartilhe

O índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro avançou 10,6% na comparação anual de outubro deste ano, e atingiu um novo recorde histórico ao acelerar de 9,9% em setembro, segundo mostra a leitura final do indicador, publicado nesta quinta-feira pela Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia (UE). A taxa de outubro ficou ligeiramente abaixo da leitura preliminar e da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 10,7% em ambos os casos.

Apesar da leve revisão para baixo, o CPI recorde pressiona o Banco Central Europeu (BCE) a seguir elevando juros de forma agressiva. O BCE, que busca inflação constante de 2%, já aumentou seus juros básicos em 200 pontos-base desde julho. A próxima reunião do Conselho da entidade será no dia 15 de dezembro.

Em relação a setembro passado, o CPI da zona do euro subiu 1,5% em outubro, em linha com o consenso do mercado.

Apenas o núcleo do CPI do bloco, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve ganho anual de 5,0% e mensal de 0,6% em outubro, confirmando a estimativa prévia.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias