Taxa anual do CPI da OCDE desacelera a 5,7% em janeiro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou para 5,7% em janeiro, ante 6% em dezembro de 2023. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 6, a OCDE detalhou que o CPI perdeu força entre janeiro e dezembro em dois terços de seus 38 países membros.

Apenas a taxa anual do núcleo do CPI – que exclui as voláteis categorias de energia e alimentos – ficou em 6,6% em janeiro, perdendo leve força ante 6,7% de dezembro, segundo a OCDE. Já no G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI desacelerou marginalmente, de 6,5% em dezembro para 6,4% em janeiro.

