Taurus obtém aprovação preliminar de corte na Flórida para acordo sobre ação

Após firmar acordo final entre as partes, a Taurus Armas informa que no último dia 15, sexta-feira passada, foi concedida pelo juízo do U.S. District Court for the Southern District of Florida sua aprovação preliminar. Assim, o próximo passo para encerrar a ação judicial proposta por William Burrow, Oma Louise Burrow, Suzanne M. Bedwell e Ernest D. Bedwell contra a Taurus e sua controlada nos Estados Unidos, Braztech International é a homologação final pela Corte Americana.

Conforme fato relevante, a previsão é que ocorra no segundo semestre deste ano.

“Todos os pagamentos previstos no acordo somente se tornarão obrigatórios após a aprovação final e definitiva”, diz o comunicado.

A ação está relacionada a supostos defeitos apresentados em determinados modelos de revólveres da marca Rossi.