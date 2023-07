Taurus celebra acordo com saudita Scopa Defense Trading para estudar criação de joint venture

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 11:42 Compartilhe

A Taurus Armas informou nesta sexta-feira, 31, que celebrou um Memorando de Entendimentos (MoU), não vinculante, para permitir o estudo de viabilidade da constituição de uma joint venture no Reino da Arábia Saudita com a empresa Scopa Defense Trading LLC. O objetivo da joint venture, se obtidas todas as autorizações estatutárias e legais, será a fabricação de armas Taurus no Reino da Arábia Saudita e comercialização em toda a região do GCC (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), que tem como membros os seguintes países: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a parceria, caso efetivada, também busca atender uma série de programas e plataformas do projeto Saudi Vision 2030, que objetiva uma posição abrangente e ambiciosa para o Reino da Arábia Saudita (KSA) até o ano de 2030, com várias frentes estratégicas para promover o desenvolvimento econômico e social da região, principalmente na área de defesa.

A partir da assinatura do MoU, as partes terão até 12 meses para concluir os estudos de criação da joint venture e o plano de negócios a ser desenvolvido e, será definida a participação de cada uma das partes envolvidas, bem como as demais condições para efetivação da joint venture. Durante este período, a Scopa atuará como agente de negócios e distribuidora da Taurus para explorar oportunidades de negócios para as Forças Policiais e Militares em toda a região do GCC.

A Scopa Defense Trading é uma empresa de defesa do Reino da Arábia Saudita. A companhia pertence a Mohammad bin Abdulaziz Alajlan, vice-presidente do Grupo Ajlan & Bros, fundado em 1979, que detém participação em mais de 75 empresas e emprega cerca de 15 mil funcionários em diversos países, sendo um conglomerado atuante em diversos setores estratégicos.

Segundo a Taurus, a Arábia Saudita possui atualmente o 5º maior orçamento de defesa no mundo e planeja que, até o ano de 2030, 50% dos investimentos militares tenham origem em empresas locais.

“A celebração desse acordo é mais um passo importante na estratégia global da Taurus como líder mundial na fabricação de armas leves e transferência de tecnologias, tendo como base a rentabilidade sustentável, qualidade e melhoria dos indicadores financeiros e operacionais, além do forte investimento no desenvolvimento de tecnologias de novos produtos, processos e materiais”, afirma a empresa.

