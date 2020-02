Taubaté vence América e assume liderança da Superliga Masculina

A abertura da quarta rodada do segundo turno rendeu um novo líder para a Superliga Masculina. É o EMS Taubaté Funvic (SP) que derrotou o América-MG por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/18 e 25/20, na partida disputada em Montes Claros.

O triunfo foi o quinto consecutivo do Taubaté, que chegou aos 41 pontos na Superliga, com 13 vitórias em 16 jogos. O time ultrapassou o Cruzeiro, que soma 38 pontos e 13 triunfos, mas que pode retomar a ponta na quinta, quando vai visitar o Maringá. Já o América é o penúltimo colocado, com sete pontos e só um jogo ganho.

O líbero Thales, da equipe de Taubaté, foi eleito o melhor em quadra. “Foi muito positivo, jogamos bem e conseguimos anular o que eles tinham de melhor. Temos que manter sempre o foco e trabalhar para continuarmos melhorando a cada jogo, evoluir. Temos que manter a concentração o tempo todo, como foi nos dois primeiros sets. No terceiro set nós relaxamos no começo e passamos por momentos de dificuldade, mas conseguimos reverter. Eles forçaram o saque e passaram a bloquear bem, mas nós soubemos administrar isso e sair com mais uma vitória”, disse.

O central Lucas, do América, e o ponteiro Lipe, do Taubaté, foram os maiores pontuadores do duelo, com 12 pontos cada. “Estou bastante satisfeito com o nosso desempenho aqui esta noite. Fico feliz por termos conquistado três pontos, vencendo por 3 a 0, é um resultado importante que pode fazer a diferença mais na frente. Fomos muito bem nos dois primeiros sets, mas no terceiro o América começou melhor a abriu boa vantagem. Fizemos alguns ajustes e nosso sistema de bloqueio e defesa voltou a funcionar, reagimos e a vitória veio”, analisou Renan Dal Zotto, o técnico do Taubaté.

O próximo compromisso do Taubaté será no sábado, quando enfrentará o Vôlei UM Itapetininga (SP), em casa. No mesmo dia o América visitará o Ponta Grossa para o duelo entre os dois piores times da Superliga.