Tauã Cordel lança a primeira parte do seu novo álbum

Com composição própria de Tauã Cordel , o novo single do artista recifense, com lançamento marcado para dia 22/09, traz mais um forró good vibes, sua marca registrada. “Bora viver não é uma música, é um estilo de vida… é um convite para nos libertarmos e agradecermos por tudo que nos acontece, pois nada é por acaso”, explica Tauã.

Aos 33 anos, o cantor e compositor Tauã Cordel, filho de Nando Cordel, referência na música nordestina, define atualmente a sua música como MPB com cheiro de sanfona, ou música nordestina contemporânea – “não me vejo em uma caixa”. Através da música, o artista pretende levar uma mensagem positiva de amor e boas energias. “Estamos chegando na nossa pegada, que é diferente, é leve e alegre, transmite amor”, afirma.

Trazendo como referências para seu trabalho nomes como Djavan, Natiruts, Falamansa, Jota Quest , Zezé Di Camargo e Luciano e Michael Jackson, o single “Dread cor de ouro” reforça o estilo da série de canções que irão compor o novo álbum do artista, previsto para ser lançado no final deste ano. “Arte e amor a música sempre, é isso que eu prezo e é isso que espero que o público sinta em cada música minha”, complementa Tauã.

Com produção de Max Viana, assim como o novo álbum em produção, a nova música será lançada pela “Creative Music Management”, empresa com atuação na área musical presente nos Estados Unidos, Europa e agora Brasil. A empresa traz Brane Kostadinov como sócio, produtor esloveno por trás de ações com grandes nomes da música, como Ariana Grande e David Guetta.

