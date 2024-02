Tauã Cordel apresenta ‘Namora Comigo’, parceria com Maneva

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/02/2024 - 15:07 Para compartilhar:

Em parceria com o grupo Maneva, Tauã Cordel lança, no dia 23 de fevereiro, o single “Namora Comigo”. Com base de piano e guitarra, a faixa tem presença também da sanfona, que dá um ar orgânico. A composição é uma parceria entre Tauã e Maneva, fruto de uma sessão onde cinco outras faixas nasceram. A produção é assinada por Max Viana, produtor musical do projeto e filho de Djavan.

“Tenho uma ligação com Fernando de Noronha, que transcende o aspecto geográfico, sendo um elo emocional e inspiracional em minha jornada musical. O registro de um show ao vivo na ilha é um sonho acalentado por anos que tornou-se realidade, captando não apenas as notas musicais, mas a essência única daquele lugar paradisíaco”, explica o artista. “Namora Comigo” fala sobre a paquera e o cortejo em uma festa, a mulher indo embora e o rapaz insistindo para a mulher ficar mais um pouco, dançar mais uma dança.

O cantor e compositor é filho de Nando Cordel, renomado compositor e cantor de forró. Desde cedo, Tauã acompanhou seu pai nos palcos. Aos 16 anos, teve a oportunidade única de viajar pelos Estados Unidos em turnê com a banda do pai, uma experiência que moldou sua visão e paixão pela música. O ponto de virada veio em 2010, quando Tauã e seus irmãos decidiram formar sua própria banda, a Tribo Cordel. O sucesso foi imediato, com uma apresentação aclamada no Classic Hall, em Recife, abrindo caminho para novas oportunidades e reconhecimento.

Em meio às transformações do mercado e sua evolução como artista, Tauã Cordel decidiu pela carreira solo, que foi interrompida pela pandemia dos últimos anos. Porém, esse período foi importante para a auto reflexão de sua carreira e sobre quais caminhos gostaria de seguir.

“Quero que minha música seja uma coisa boa no meio do caos do mundo. Apaziguar o coração das pessoas pelo menos por aquele momento que estão ouvindo meu som. Com essa gravação, quero poder transmitir o que todo mundo que passou por aquele palco sentiu. Após a gravação finalizada, todos passaram mais quatro horas cantando no palco porque queríamos estar ali. Foi um dia especial. Quero passar a verdade daquele dia nesse álbum”, conta.

“Namora Comigo” estará disponível em todas as plataformas digitais via Magroove.

