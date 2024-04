Tauã Cordel apresenta “Menina do Norte”, novo single em parceria com a Banda Eva

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/04/2024 - 13:18 Para compartilhar:

O cantor e compositor Tauã Cordel, uma das promessas da música popular brasileira, anuncia o lançamento de “Menina do Norte”, terceiro single do projeto audiovisual “Vibe em Noronha”. A canção conta com a participação da Banda Eva, uma das maiores bandas de axé music, e chega às plataformas de streaming no dia 19 de abril.

A “Menina do Norte” conta uma história que se passa na história da Praia do Meio, local em que Tauã Cordel gravou seu DVD. Composta por Sofia Gayoso, amiga de longa data de Tauã, a canção faz a fusão de dois gêneros musicais: o reggae e o xote. “Essa música é um reggaezinho com pegada de sanfona e violão bem bonito e tem uma vibe bem praiana, sempre trazendo o charme da sanfoa”, comenta o cantor.

O artista é filho de Nando Cordel, renomado compositor e cantor de forró. Desde cedo, Tauã acompanhou seu pai nos palcos. Aos 16 anos, teve a oportunidade única de viajar pelos Estados Unidos em turnê com a banda do pai, uma experiência que moldou sua visão e paixão pela música. O ponto de virada veio em 2010, quando Tauã e seus irmãos decidiram formar sua própria banda, a Tribo Cordel. O sucesso foi imediato, com uma apresentação aclamada no Classic Hall, em Recife, abrindo caminho para novas oportunidades e reconhecimento.

Em meio às transformações do mercado e sua evolução como artista, Tauã Cordel decidiu pela carreira solo, que foi interrompida pela pandemia dos últimos anos. O período foi importante para a auto reflexão de sua carreira e sobre quais caminhos gostaria de seguir. “Quero que minha música seja uma coisa boa no meio do caos do mundo. Apaziguar o coração das pessoas pelo menos por aquele momento que estão ouvindo meu som”, conta.

Menina do Norte é o terceiro lançamento de Tauã Cordel em parceria com a distribuidora musical Magroove . A música está disponível em todas as plataformas.