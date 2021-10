Taty Zatto curte férias no México

A DJ Taty Zatto tirou alguns dias de férias depois de participar da primeira temporada do programa de Jojo Todynho, no Multishow. O destino dela? Cancún, no México. No local ela realizou um ensaio fotográfico.

“Depois de dois anos difíceis e com muito medo, consegui voltar a Cancún. Um lugar que amo visitar. São só cinco dias por aqui. Mas vim para aproveitar tudo que eu posso e voltar focada no trabalho”, afirmou

“Além de voltar com a agenda de shows, pretendo lançar um single até o final do ano. Volto para a Brasil , e vou ‘morar’ no estúdio. São cinco dias para curtir muito e depois muito trabalho”, disse.

