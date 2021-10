Tatuador dos famosos, Hctor Valentim lista cuidados para não danificar a tatuagem durante atividades físicas e ao ar livre

Com o aumento exponencial do número de praticantes de exercícios ao ar livre durante a pandemia, os dermatologistas ratificaram a importância de se proteger a pele contra a exposição ao Sol. Outra preocupação é com as tatuagens, sejam elas recentes ou não.

Tatuador de atletas de diversas modalidades, incluindo os jogadores da Seleção Brasileira de futebol Ederson, Gabigol e Gabriel Jesus, Hctor Valentim Camacho deu algumas dicas para proteger as tatuagens e, assim, evitar infecções ou mesmo a perda da cor.

“Quem acabou de se tatuar deve esperar pelo menos 15 dias até voltar a ter contato direto com o Sol, portanto, é importante dar uma pausa nos exercícios ao ar livre. Nesse período, é importante passar a pomada quatro vezes ao dia durante sete dias. Após, passar creme nívea durante 15 dias. A partir do 16º dia pode-se fazer uso de protetor solar na região. Até lá, banho somente de chuveiro e com água fria. Nem pensar em banho de piscina ou muito menos no mar durante esses 20 dias”, explica o especialista.

Outra dúvida bastante comum é em quanto tempo o recém-tatuado pode voltar a fazer esforço físico. De acordo com Hctor, é necessário ter bastante cuidado nos primeiros dias, já que no processo da tatuagem a pele sofre uma espécie de efeito sanfona.

“Caso seja apenas correr ou qualquer outra atividade branda, é recomendado cautela nas primeiras 24 horas. Já para exercícios que exigem mais esforço, como musculação, a gente pede um intervalo de cerca de sete dias, até a cicatrização. Antes disso, como a pele estica e volta, pode ser que aconteça alguma deformidade no desenho. É importante também, nesse período, não consumir alimentos como carne suína, camarão, ovo, pimenta e chocolate”, alerta o tatuador.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais