Tatuador “diabão” sofre complicação após operação corretiva e fará nova cirurgia

O tatuador brasileiro Michel Faro Prado, conhecido como “Diabão” da Praia Grande, no litoral de São Paulo, vai passar por uma nova cirurgia.

De acordo com o G1, os pontos da abdominoplastia que ele realizou se romperam, e ele terá que fazer um novo procedimento. Em entrevista ao site da Globo, Michel afirmou que o corte de 40 centímetros está aberto e, por esse motivo, ele sente muita dor e não consegue se locomover.

Prado têm quase todo o corpo tatuado e é reconhecido pelas modificações já realizadas, incluindo os chifres implantados na testa. Michel já retirou parte do nariz, cortou as orelhas e alongou os dentes. Além disso, ele removeu o dedo anelar e passou a usar uma dentadura de prata.

Em março deste ano, o tatuador foi submetido a uma lipoaspiração e abdominoplastia. Na cirurgia, ele optou por retirar o umbigo. Segundo ele, a recuperação correu bem, mas percebeu que ainda havia um pouco de sobra de pele. Por esse motivo, ele passou por uma operação corretiva no último dia 28.

“Foi passando os dias e os pontos foram abrindo. Não estamos conseguindo fazer com que feche sozinho”, disse Carol Praddo, esposa do Diabão.

Michel passará por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (08), já que o corte aberto poderá ter algum tipo de infecção. “Fica um ponto de interrogação. Tentei agir na melhor maneira, porque eu sei das consequências, mas não foi o suficiente. Cada organismo é um universo e responde de uma maneira”, explicou Diabão.

Como Diabão vai fazer o procedimento em um hospital particular, Carol resolveu fazer uma live nas redes sociais pedindo ajuda para pagar o procedimento. O montante de pouco mais de R$ 2.400 foi levantado em menos de 24 horas.

Mesmo sendo vítima de preconceito algumas situações, Michel afirmou que se sente uma pessoa querida, principalmente, com a movimentação das pessoas na web. “Todo dia respondo pessoas com mensagens de carinho, de apoio, de admiração e respeito. Isso me fortalece. Ver a galera agindo assim, tão prontamente em me ajudar, fiquei bem emocionado”, concluiu.

