Tatiana Weston-Webb tem nota 10, é eliminada na semi no Taiti, mas ganha moral para Paris-2024

Tatiana Weston-Webb conseguiu uma nota dez, mas acabou eliminada pela francesa Vahine Fierro, nesta quarta-feira, na semifinal da etapa de Teahupoo, no Taiti, do circuito mundial de surfe, por 17,70 a 16,07. O resultado deixou a brasileira no terceiro lugar na etapa e vai colocá-la em sétimo no ranking mundial, além de dar moral para a disputa da Olimpíada de Paris.

“Vahine estava surfando muito bem e eu sabia disso. Isso é o surfe feminino. Eu estou muito feliz e parece que eu venci o campeonato”, disse a brasileira, que ainda vai disputar mais três etapas: El Salvador e Saquarema, ambas em junho, e Fiji (Japão), em agosto. A brasileira tenta terminar o ano entre as cinco primeiras do mundo para disputar o WSL Finals, em setembro, em Trestles, na Califórnia.

Tatiana começou mal a disputa da semifinal, ao cair na primeira onda e ter a nota 2,50. Vahine, francesa natural do Taiti, abriu boa vantagem ao obter 8,00. A brasileira se manteve na disputa pela classificação, ao conseguir 5,33.

Mas Vahine estava em grande dia e aumentou a vantagem ao ter a nota 8,07. A brasileira precisa de um ‘milagre’ para seguir na briga e conseguiu a nota dez. O problema é que a francesa fez 9,63 e garantiu a vaga na final.