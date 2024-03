Tatiana Weston-Webb supera a também brasileira Luana Silva e vai às quartas em Sunset Beach

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 22:37 Para compartilhar:

Tatiana Weston-Webb será a representante brasileira na fase final da etapa de Sunset Beach do Circuito Mundial de Surfe. Mais experiente, ela venceu a disputa das oitavas de final com a jovem compatriota Luana Silva graças a manobra no fim e avançou às quartas de final com 11,97 a 11,67.

Depois de largada ruim na competição americana na segunda-feira, e obrigação de passar pela repescagem, Tatiana passou pela bateria 2 do round eliminatório nesta terça ao ficar em segundo na disputa com as americanas Caitlin Simmers, fenômeno de 18 anos que virou a série no fim e cravou 12,04 e Alyssa Spencer, eliminada com 10,56. A brasileira fez 11,23 e jamais teve sua vaga às oitavas ameaçada.

No duelo para se garantir entre as oito melhores, foi Luana quem saiu em vantagem, com uma onda razoável e 5,00 pontos na conta logo na primeira tentativa. A resposta veio com Tatiana encaixando melhor manobra em sua quarta tentativa e virando ao somar 6,17. Restando somente três minutos para o fim da bateria, nova troca de liderança, com 6,67 de Luana em sua terceira onda surfada. O relógio estava no fim, mas ela ainda acabou superada com um 5,80 de Weston-Webb na última onda.

Agora, a brasileira terá pela frente a americana Caroline Marks, que passou pela australiana Sophie McCulloch com 15,67 a 12,10 após pegar duas incríveis ondas. Ela começou na frente com 8,67, mas viu a oponente virar ao encaixar 5,50 e 6,60. Mas um 7,00 na última tentativa definiu a bateria.

Eliminada nas oitavas, Luana Silva chegará à etapa de Margaret River sob pressão. Ela abrir Sunset Beach na nona posição no geral e terá de fazer um bom desempenho na Austrália para continuar entre as melhores e não dar adeus na rodada de corte. Por outro lado, Weston-Webb se consolida na briga e continua sonhando em disputar o título.

