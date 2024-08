Tatiana Weston-Webb é prata no surfe feminino das Olimpíadas de Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 22:43 Para compartilhar:

Tatiana Weston-Webb é medalha de prata para o Brasil no surfe feminino das Olimpíadas de Paris.

Com um mar desfavorável de poucas ondas, a brasileira foi superada em 10.50 a 10.33 pela americana Caroline Marks na noite desta segunda-feira (5), no Taiti.

Assim como a maioria das bateria deste último dia de competição, a disputa pelo ouro no feminino começou muito devagar. As duas surfistas ficaram esperando pelas boas ondas, mas elas não vieram no início da disputa.

Tatiana tentou se recuperar no final da disputa, pegou uma boa onda e ficou esperando a nota para virar o jogo! Ela precisava de 4.68 e tirou 4.50.