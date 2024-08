Tati Weston-Webb perde final do surfe feminino de Paris-2024 e fica com a prata

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2024 - 23:14 Para compartilhar:

A brasileira Tatiana Weston-Webb conquistou a inédita medalha de prata no surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao ser derrotada pela americana Caroline Marks na final, nesta segunda-feira (5) em Teahupo’o, na Polinésia Francesa.

Em uma disputa acirrada, a gaúcha, que teve uma pontuação total de 10.33 perdeu para a americana, que alcançou um somatório de 10.50.

Marks soube aproveitar uma onda com tubo e obteve nota 7.50. A brasileira partiu então para o tudo ou nada no final e por pouco não passou à frente com a última onda.

Ela precisava de um 4.68, mas conseguiu 4.50 nessa última onda.

Mais cedo, Tati havia vencido nas semifinais a costarriquenha Brisa Hennessy, que foi punida no início da bateria por ter cometido uma interferência. Ela pegou uma onda que a brasileira, que tinha a prioridade, estava surfando naquele momento.

Com esta prata, Tatiana Weston-Webb, de 28 anos nascida em Porto Alegre e que cresceu no Havaí, se tornou a primeira brasileira medalhista do surfe.

Pouco antes dela, Gabriel Medina levou o bronze ao vencer o peruano Alonso Correa.

E há três anos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Ítalo Ferreira conquistou a medalha de ouro para o Brasil.

