Tati Weston-Webb e Tainá Hinckel vencem na repescagem e vão às oitavas do surfe em Paris-2024

As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel venceram seus duelos na repescagem e se classificaram para as oitavas de final do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

Na bateria disputada contra a nicaraguense Candelaria Resano, Tati obteve nota 9.50, superando a adversária, que ficou com 3.30.

Mais tarde, em uma bateria mais acirrada, a catarinense Tainá Hinckel alcançou a nota 7.10 e venceu a canadense Sanoa Dempfle-Olin (6.30).

Com esses resultados o Brasil já garantiu três surfistas nas oitavas da disputa feminina em Teahupoo: além de Tatiana e Tainá, Luana Silva já estava classificada.

No masculino, Filipe Toledo é o único a disputar a repescagem. Gabriel Medina e João Chianca se classificaram no sábado.

