Tati Weston-Webb e Tainá Hinckel superam repescagem e vão às oitavas do surfe na Olimpíada

O Brasil está muito bem representado no surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel entraram nas águas de Teahupo’o, no Taiti, neste domingo, depois de não conseguirem a classificação em suas baterias do sábado, e foram bem na repescagem. As brasileiras fizeram o dever de casa e se classificaram para as oitavas de final, na qual se juntam a Luana Silva.

No fim da bateria 7, Tainá deu um susto. Com menos de dois minutos para o final da sua bateria, mesmo tendo a prioridade da onda, ela permitiu que a canadense Sanoa Dempfle-Olin fizesse uma boa exibição. Os árbitros, no entanto, não deram nota suficiente e a brasileira se garantiu entre as melhores 16 surfistas do mundo.

“Seguindo meu coração, minha intuição”, justificou sua escolha e completou dizendo que “as ondas não estavam das melhores”. Com apenas 21 anos, Tainá já superou muitas adversidades. Dentre elas, uma cirurgia na coluna.

A vitória na repescagem só provou o quão batalhadora ela é. “Pensei em ir com tudo, jogar o jogo hoje. As condições estavam difíceis para todas. Estou muito, muito feliz! Sem palavras neste momento para definir o que estou sentindo neste momento”. No fim, sua vantagem foi de 7,10 contra 6,30 da canadense.

Na bateria 5, Tati Weston-Webb teve mais tranquilidade e anotou 9,50, superando os 3,30 da nicaraguense Candelaria Resano. Confiante, a brasileira fez uma exibição segura, com movimentos bonitos e clássicos em sua melhor onda. Ela teve um início melhor e aproveitou cada oportunidade, o que foi o diferencial entre as duas.