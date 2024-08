Tati Weston-Webb e Ítalo Ferreira se garantem no WSL Finals

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 24/08/2024 - 17:08 Para compartilhar:

Os brasileiros Tatiana Weston-Webb e Ítalo Ferreira garantiram presença no WSL Finals, etapa final que decide os títulos mundiais da temporada, após o final da disputa da última etapa da temporada regular do Circuito Mundial de Surfe, na última sexta-feira (23) em Fiji.

Tatiana Weston-Webb garantiu sua vaga na etapa decisiva após conquistar o vice-campeonato em Fiji. Ela começou a competição precisando garantir presença na final para carimbar sua vaga no WSL Finals. Nas esquerdas de Cloudbreak, a brasileira foi superada na decisão pela canadense Erin Brooks, de 17 anos.

“Estou muito feliz por ter conseguido. Eu falei com o Jessé [Mendes, seu marido] antes da bateria, que estava nervosa. Acordei às 4h e não consegui dormir mais. Mas mantive a confiança comigo e confio no plano de Deus para mim. É uma honra fazer parte do Finals e acho que este ano foi muito bom para o surfe feminino. Obviamente, um ano especial para mim, ganhando uma medalha de prata nas Olimpíadas e agora estar no WSL Finals”, declarou Tati após vencer a semifinal contra Tyler Wright.

A gaúcha entra no WSL Finals como quinta colocada do ranking feminino e disputará o primeiro duelo da decisão do título mundial com a australiana Molly Picklum. Quem vencer enfrenta a terceira colocada Brisa Hennessy, da Costa Rica. A ganhadora deste confronto mede forças com a atual campeã mundial e campeã olímpica Caroline Marks. Quem avançar terá pela frente a norte-americana Caitlin Simmers.

No masculino o Brasil terá apenas um representante, o potiguar Ítalo Ferreira, que garantiu a quinta posição do ranking masculino. Desta forma ele inicia a disputa do WSL Finals contra o australiano Ethan Ewing. Quem avançar pega Jack Robinson, da Austrália. O norte-americano Griffin Colapinto é o adversário do classificado, antes da decisão diante do havaiano John John Florence.

O WSL Finals terá como palco as ondas de alta performance de Lower Trestles (Califórnia), nos Estados Unidos, pelo quarto ano consecutivo. Nas três edições anteriores só deu Brasil, com o título de 2021 de Gabriel Medina e com Filipe Toledo triunfando tanto em 2022 como em 2023. A etapa decisiva do Circuito Mundial será disputada no melhor dia de ondas em Trestles no período de 6 a 14 de setembro.