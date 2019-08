Tati Quebra Barraco vira empresária no ramo do bronze de fita

Ela está inovando! Tati Quebra Barraco, que sempre foi adepta ao bronze na laje, resolveu investir na carreira de empresária da marquinha. É que a funkeira se juntou a Emerson Furtado e à Soraia Sena para montar o espaço Quebra Taty Bronze, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.

Animada com o projeto, Tati garante que foi atrás do melhor para suas clientes. No espaço estético, a cantora vai oferecer bronze de fita e a jato. Só hoje, ela já recebeu 40 mulheres que saíram felizes com seus bronzeados. “Estou feliz com meu empreendimento e quero ver as popozudas aqui do Rio de Janeiro com a marquinha em dia aqui no meu Bronze, diz Tati Quebra Barraco.