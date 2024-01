Tati Quebra Barraco rebate mulher de Rodriguinho após show no ‘BBB24’: ‘Hipocrisia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/01/2024 - 17:46 Para compartilhar:

Após Valesca Popozuda responder às críticas da esposa de Rodriguinho, agora foi a vez de Tati Quebra Barraco mandar uma alfinetada para Bruna Amaral, que zombou da apresentação das funkeiras no “BBB24” (TV Globo) e defendeu a postura de marido em ignorar os shows.

As funkeiras divertiram os confinados no reality, na noite do último sábado, 20. Rodriguinho, como faz em toda festa do programa, se manteve afastado, sem interagir. Nos stories do Instagram, Bruna defendeu a postura do marido ao compartilhar uma mensagem que recebeu.

“Bruna do céu, eu vendo o Rodrigo no BBB, assistindo esse show de horror que foi hoje e lembrando que quatro meses atrás vocês estavam no show f*da do Usher, super compreendo as expressões dele. Ele, além de ser um baita músico, tem um gosto musical apurado e isso poucos entenderão”, dizia a mensagem postada por ela, onde acrescentou: “Não preciso falar mais nada, né?”.

Tati Quebra Barraco não deixou o post passar batido e fez uma publicação em seu Feed do Instagram com um resgate ao lado de Rodriguinho, com os dois cantando juntos no aniversário dela.

“Gente! O boato nas redes que Rodriguinho tem o gosto musical apurado. E real, cansou de curtir show da Tati Quebra Barraco e vice e versa. Cantou no meu aniversário e afins. Será que anos depois se muda a personalidade?”, escreveu ela na legenda da publicação.

A cantora logo recebeu o apoio dos fãs, que detonaram o pagodeiro.

“Não se muda, mas se revela. Talvez antes era só um personagem e hoje vemos o real Rodriguinho”, disparou uma seguidora. “Tati quebra hipocrisia, amei”, comentou outra. “Do fundo baú provando a hipocrisia”, concordou mais uma. “As atitudes dele explicam muito sobre a fase atual da carreira dele. Falta humildade e muita…”, comentou outra usuária da plataforma.

Mais cedo, Valesca Popozuda respondeu às críticas de Bruna confirmando ter provocado o pagodeiro no reality. Durante o show, Popozuda se aproximou do pagodeiro, que ignorava as presenças das artistas.

“Teve a música da Ludmilla pra afrontar, teve Beyoncé, teve Lady Gaga e teve afronte!”, escreveu ela nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarraco)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias