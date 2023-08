Tati Quebra Barraco realiza cirurgia ginecológica e alerta sobre a importância da prevenção

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 17:56 Compartilhe

Tati Quebra Barraco, 43 anos, acaba de se submeter a uma cirurgia ginecológica e, nesta segunda-feira (28), contou aos seus seguidores no Instagram sobre o procedimento, uma video-histeroscopia.

A cantora tranquilizou os fãs informando que a intervenção foi um sucesso e aproveitou para fazer um alerta sobre a importância de realizar exame preventivo, também conhecido como papanicolau. O exame visa verificar alterações nas células do colo uterino.

“Boa tarde, amores. A cirurgia video-histeroscopia foi um sucesso! Vim aqui para falar um pouco sobre o preventivo, o quão importante é: Que nunca te faltem motivos para se amar e cuidar de você! Previna-se não só durante o Março Lilás e Outubro Rosa, mas em todos os outros meses do ano”, escreveu ela na legenda da publicação em que ela postou imagem no quarto do hospital.

“Mulher, você é especial! Vá a um posto próximo à sua casa e marque seu preventivo e o mais importante, USE CAMISINHA!”, escreveu ela no Twitter e na legenda de sua publicação no Instagram.

