Tati Minerato derruba a web com foto de Natal sem sutiã

Tati Minerato provocou seus seguidores das redes sociais com mais uma de suas tradicionais fotos picantes.

A famosa, para celebrar a chegada do Natal, realizou um ensaio fotográfico no qual aparece usando um enorme laço de presente sobre um dos seios. Ousada, a ex-participante do Power Couple Brasil, escondeu o outro seio com a mão

A foto, claro, gerou o maior alvoroço na web. “O presente de natal que eu gostaria de receber”, escreveu um internauta.

“Linda de rosto e perfeita de corpo! Que mulher espetacular… não é à toa que é mulher mais gata do Instagram”, disse outro. “A Mamãe Noel mais linda que eu já vi”, avisou mais fã.