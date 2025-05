Tati Machado: relembre famosas que passaram pela dor de perder um filho

A apresentadora Tati Machado, de 33 anos, perdeu seu primeiro filho, Rael, fruto de seu relacionamento com o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. A criança estava prevista para nascer em junho.

Com 33 semanas de gestação, a jornalista precisou dar entrada na maternidade na segunda-feira, dia 12, após perceber a ausência de movimentos em sua barriga.

Na tarde desta terça-feira, dia 13, por meio dos Stories do Instagram, a assessoria de Tati divulgou um comunicado informando a morte do bebê. Leia a íntegra abaixo:

“No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido, Bruno, e toda a família precisam”.

Famosas que passaram pela dor de perder um filho

Além de Tati Machado, a reportagem de IstoÉ Gente relembra outras famosas também passaram pela dor de perder um filho. Saiba quem!

Carol Dias

Carol Dias, esposa do ex-jogador Kaká, enfrentou um aborto espontâneo. A perda ocorreu por conta de uma má formação fetal.

Eliana

Antes do nascimento de sua filha caçula, a apresentadora Eliana enfrentou um aborto espontâneo. A apresentadora contou que a perda impactou sua relação com o marido e que, inicialmente, não pensava que poderia ter outros filhos.

Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo passou por dois abortos espontâneos antes de dar à luz suas gêmeas, Helena e Marina.

Fernanda Machado

Em 2019, a atriz Fernanda Machado anunciou ter sofrido um aborto com oito semanas de gestação.

Thaeme Mariôto

A cantora Thaeme Mariôto enfrentou a perda de um bebê em 2024, compartilhando o desabafo nas redes sociais.

Pitty

Em 2007, a cantora Pitty sofreu um aborto espontâneo.

Kelly Key

Em 2016, a cantora Kelly Key sofreu um aborto que quase foi descoberto ao vivo no ‘Programa do Faustão’.

Lexa

A Lexa perdeu a sua filha, Sofia, três dias após o nascimento prematuro devido a uma condição grave de pré-eclâmpsia e síndrome HELLP. A menina nasceu no dia 2 de fevereiro, mas faleceu no dia 5 de fevereiro. A cantora tinha 23 semanas de gestação quando foi internada no fim de janeiro devido ao diagnóstico de pré-eclâmpsia, e a filha Sofia nasceu com 25 semanas de gestação.

Mariana Rios

A atriz Mariana Rios sofreu um aborto em 2020, durante o relacionamento com Lucas Kalil.

Rafa Kalimann

A ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann emocionou os seguidores ao falar sobre a perda do bebê que esperava com o ex-namorado, o ator Alan de Souza Lima.

Renata Capucci

Durante uma entrevista, a jornalista e apresentadora Renata Capucci revelou que perdeu um filho com 33 semanas de gestação.

Romana Novais

Romana Novais e o DJ Alok enfrentaram a perda de um bebê. Apesar da dor, a influenciadora seguiu em frente e agora tem dois filhos com o marido.

Sabrina Sato

Sabrina Sato perdeu o bebê quando estava em sua 11ª semana de gestação, em novembro de 2024. A apresentadora havia anunciado que estava esperando um filho de Nicolas Prattes no dia 16 de outubro.