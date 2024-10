Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 9:39 Para compartilhar:

A apresentadora Tati Machado usou o Instagram na terça-feira, 1, para compartilhar uma foto rara ao lado do marido, Bruno Monteiro. No registro, os dois aparecem sorridentes vestindo bonés que combinam com suas roupas.

“Deixa eu ficar na tua vida/Morar dentro da concha/Do teu abraço não quero largar”, escreveu a apresentadora do “Saia Justa”, citando a música “TUDO”, da cantora Liniker.

Tati e o cineasta estão juntos há 13 anos.

Ver essa foto no Instagram