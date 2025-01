Tati Machado explica ausência de Ana Maria Braga no comando do ‘Mais Você’

Ana Maria Braga não esteve presente na exibição do Mais Você, da TV Globo, nesta segunda-feira, 13. A apresentadora não teve condições de entrar no estúdio da emissora e Tati Machado foi chamada, às pressas, para substituí-la.

Na abertura do programa, a jornalista, que já havia apresentado o “Encontro” desta manhã, revelou que Ana Maria comeu algo que não caiu bem e estava com “o famoso piriri”.

“Ana pediu para eu tocar o programa de hoje porque ela comeu a mais no fim de semana e acordou com o famoso piriri. Ela vai precisar descansar para ficar 100% logo. Quem nunca, né? Ana, melhoras para você”, disse Tati na abertura do quadro.

A edição contou a participação do ex-BBB Gil do Vigor e do jornalista esportivo Alessandro Jodar, além da ausência do tradicional mascote, Louro Mané.

Nas redes sociais, internautas brincaram com o caso da apresentadora. “A Tati Machado avisando que substituiu a Ana Maria pq ela teve um piriri kkkkkkkk tem coisas que só acontecem na tv brasileira” disse um.

A apresentadora também utilizou seu perfil no X – antigo Twitter – para informar os telespectadores de seu estado. “Bom dia! Aqui acordamos com uma leve indisposição, menina. Os excessos do final de semana não me fizeram muito bem. Estou aqui recebendo soro para ficar prontíssima para amanhã. Cuide-se e lembre-se: beba água!”, comentou Ana Maria.